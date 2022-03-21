Поліція евакуювала з Чернігова двох французьких журналістів

Правоохоронцям вдалося евакуювати двох журналістів з-під обстрілів у Чернігові. Мовиться про співробітників телеканалу France-2, суспільного національного телеканалу.

Як розповідають у відомстві, вони забезпечили успішну евакуацію мирного населення. Загалом мовиться про 12 автомобілів з людьми. Серед них, як потім виявилося, до Києва доїхала також знімальна група французького суспільного національного телеканалу France-2.

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Тепер журналісти хочуть поїхати до Бучі й Ірпеня

Поліцейським вдалося врятувати Агнес Ваграмян та Суфіана Яссіна. Журналісти розповіли правоохоронцям, що вже були в Одесі та, як ви зрозуміли, Чернігові. Після цього вони планують вибратися до Бучі й Ірпеня.

Про безпеку евакуаційної колони з Чернігова до Києва турбувалися співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства, а також Національна поліція України. Що стосується самих журналістів, то відомо, що їх довезли до самого центру столиці.



Журналісти вже працювали в Одесі та Чернігові / Фото SPILKA News

У Національній спілці журналістів зазначили, що опікуються безпекою як українських, так і міжнародних журналістів. І що вони вдячні за докладені зусилля армії та поліції, щоб забезпечити порятунок співробітників ЗМІ.

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