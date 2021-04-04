Поліція Литви потрапила в кінець списку на вакцинацію та погрожує блокувати Сейм

Міністерство охорони здоров'я Литви розмістило поліцейських наприкінці списку на вакцинацію від COVID-19 і не реагує на прохання змінити це. У відповідь правоохоронці планують встановити блокпости біля будівлі Сейму.

У поліції зазначили, що дуже терпляче реагували, коли їх опускали все нижче і нижче в пріоритетному списку, тому що розуміли, що спершу необхідно вакцинувати найвразливіші категорії населення.

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Поліція Литва обіцяє блокувати Сейм через вакцинацію

Однак зараз, коли вакцинують вже досить широке коло людей, співробітники поліції все ще наприкінці черги,

– кажуть у федерації правоохоронців.

За словами голови профспілки поліції Литви Роми Катінене, наступного тижня співробітники поліції планують акції біля будівлі уряду і по всій Литві.

Якщо правоохоронців й надалі будуть опускати нижче в черзі на вакцинацію, вони планують поставити біля будівлі Сейму блокпости. Крім того, співробітники поліції, члени профспілок хочуть маркувати себе і свої автівки попередженнями "Обережно, я не вакцинований".

"Можливо, це змусить міністрів знайти спільну мову і згадати, що співробітник поліції – це не викладач, він не може вибирати, працювати наживо або віддалено", – наголосила Катінене.

Крім того, з проханням перемістити вище у списку 8 тисяч поліцейських, які очікують на вакцинацію, виступив і міністр внутрішніх справ.

Що на це кажуть у МОЗ

Міністерство охорони здоров'я Литви відповіло, що не планує змінювати пріоритетні списки.

За словами представників міністерства, співробітники поліції є важливою частиною населення, якій надано пріоритет вакцинації, але вони повинні бути щеплені після найвразливіших верстви населення.