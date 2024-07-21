Поліція назвала особливі прикмети хлопця, який може бути причетним до вбивства Фаріон

Правоохоронці оголосили у розшук хлопця, що ймовірно причетний до вбивства Ірини Фаріон. Поліція вже опублікувала його особливі прикмети.

Наразі встановлюється його особа та місцеперебування. У Нацполіції також опублікували знімки хлопця, що зроблені у день нападу на Фаріон.

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Прикмети ймовірного нападника на Фаріон

У поліції повідомили, що ймовірний вбивця Ірини Фаріон був віком близько 20 років, мав зріст 170 – 180 сантиметрів і був худорлявої статури.

На момент скоєння злочину хлопець був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої – футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні,

– розповіли у поліції.

Водночас на голові у нього була панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями. На ногах – білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою. На руках одягнуті червоні рукавиці.



Як має вигляд хлопець, що може бути причетним до вбивства Фаріон / Нацполіція

У Нацполіції просять не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Якщо ви володієте інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, – телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

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До слова, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину. Залучені всі можливі сили.