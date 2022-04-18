Поліція оглянула та передала для проведення експертизи 269 тіл загиблих мешканців Ірпеня

В Ірпені поліція вчора, 17 квітня, завершила всі необхідні слідчі дії щодо фіксації військових злочинів Росії та передала на експертизу 269 тіл загиблих мешканців міста.

Про це розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції України Сергій Пантелєєв під час брифінгу щодо розслідування воєнних злочинів РФ.

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За його словами, тіла 259 загиблих вже передані для проведення відповідних судових експертиз та встановлення причин загибелі. Після цього тіла передадуть родичам для поховання.

Пантелєєв повідомив, що за свідченнями мешканців, які не виїхали з Ірпеня і залишались там під час окупації, з 3 по 27 березня окупанти кожного дня обстрілювали місто та вели бої на території міста. Відомо, що внаслідок цього близько 30% інфраструктури міста знищено.

Оглянуто 7 місць розстрілу цивільних військовослужбовцями Росії, встановлено та допитано 117 громадян, які на момент активної фази збройної агресії залишилися на території Ірпеня,

– розповів заступник начальника ГСУ.

Пантелєєв також розповів, що поліцейські оглянули житлові квартали, приватні будинки та магазини, де певний час дислокувалися, ночували та займались мародерством окупанти.

Окремий кейс по ЖК Rich Town готовий для передачі до МКС

Також, за його словами, поліція відпрацювала для передачі матеріалів до Міжнародного кримінального суду (МКС) один із кейсів. Йдеться про обстріл військовослужбовцями РФ житлового комплексу Rich Town.

Хочу зазначити, що жителі, які перебували там увесь цей час у підвальних приміщеннях, готували їжу на вулицях біля своїх парадних, повідомили, що не бачили представників Збройних сил України. Тобто, у кварталах, які потрапляли під обстріл, не було наших військовослужбовців, не було представників тероборони,

– наголосив він.

Цю інформацію та дані через Офіс Генерального прокурора буде передано до МКС.

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