Поліція оголосила підозру псевдоочільниці Мелітополя Данильченко за колабораціонізм

Поліція веде розслідування щодо псевдоочільниці Мелітополя, яка співпрацює з Росією. Галині Данильченко 27 квітня вже оголосили підозру за статтею про колабораціонізм.

Наразі слідчі вже зібрали докази, які вказують на причетність місцевої жительки до співпраці з окупантами. Тому тепер жінку чекатиме суворе покарання.

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Закликала "жити по-новому"

Попередньо встановлено, що в тимчасово окупованому Росією місті Мелітополі загарбники призначили псевдокерівницю міста. Цій жінці 57 років.

За даними правоохоронців, 12 березня, в мережі з'явилося відео, яке стало головним матеріалом слідства. На записі окупанти представили колишню депутатку Мелітопольської міськради як "виконувачку обов'язків міського голови".

Жінка там зверталася до жителів міста та Мелітопольського району. Зловмисниця закликала "якомога швидше почати жити по-новому". Також колаборантка запросила депутатів до співпраці з окупантами. При цьому вона анонсувала створення так званого "Комітету народних обранців".

Що загрожує за такі дії

Оскільки справу відкрили за статтею про Колабораційну діяльність, покарання може бути справді серйозним. У Кримінальному кодексі вказано, що за це потрібно садити у в'язницю на строк від 5 до 10 років.

Це сталося після викрадення законного мера

Нову в псевдоочільницю "призначили" одразу після викрадення законно обраного мера Івана Федорова. До чоловіка на роботу 12 квітня прийшли військовики ворога та повели в невідомому напрямку.

Через це містяни влаштували масштабний мітинг. Оскільки Федоров відмовився співпрацювати з Росією, одразу став полоненим. Його змогли звільнити з полону лише через три дні.

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