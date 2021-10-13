Поліція переходить на посилену службу: на вулиці вийдуть кінологи й вибухотехніки

В Україні 14 жовтня відзначатимуть День захисників та захисниць. Правоохоронці по всій країні мобілізовуються для забезпечення охорони порядку та безпеки громадян.

Відповідну заяву зробив голова Нацполіції Ігор Клименко на спільній нараді за участю глави поліції Києва, керівників Нацгвардії, Державної служби надзвичайних ситуацій та інших правоохоронних служб.

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По всій Україні на 14 жовтня заплановано багато заходів

Клименко зазначив, що 14 жовтня заплановано проведення низки масових заходів – з нагоди 79-річниці створення Української повстанської армії, Дня козацтва, Дня захисника та захисниці України, а також релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Велика кількість масових акцій пройде не тільки в місті Києві, а й по всій Україні. Наше завдання – забезпечити охорону порядку, безпеку наших громадян,

– наголосив глава поліції.

Контролювати порядок на вулицях будуть співробітники груп швидкого реагування патрульної поліції, поліції діалогу, кінологи та вибухотехніки.

Крім того, з метою належного реагування на правопорушення ситуаційні центри на місцях переведені у посилений режим.

Водночас керівник поліції Києва Іван Вигівський зазначив, що особовий склад столичної поліції перевели на посилений варіант несення служби.

День захисників та захисниць: що відомо

День захисника України відзначають з 2014 року, державним вихідним цей день є з 2015 року.

Однак цього року свято зазнало певних змін – його перейменували у День захисників та захисниць. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Текст допису Нацполіції:

Голова Нацполіції зазначив, що 14 жовтня заплановано проведення низки масових заходів. Зокрема – заходи відбудуться з нагоди 79-річниці створення Української повстанської армії, Дня Козацтва, Дня захисника та захисниці України, а також релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці.

"Велика кількість масових акцій пройде не тільки в місті Києві, а й по всій Україні. Але найбільш чисельні акції пройдуть у столиці. Наше основне завдання – забезпечити охорону порядку, безпеку наших громадян. Відтак робота всіх правоохоронних підрозділів повинна бути чітка і злагоджена», – наголосив Голова Нацполіції.

Звертаючись до керівників столичних управлінь поліції, Голова Нацполіції акцентував увагу на оперативному реагуванні на правопорушення, а також посиленому патрулюванні вулиць, зокрема екіпажами патрульної поліції.

Також до несення служби по забезпеченню публічної безпеки будуть залучені співробітники груп швидкого реагування патрульної поліції, поліції діалогу, кінологи та вибухотехніки.

Зокрема Ігор Клименко зауважив, що співробітники поліції діалогу проводитимуть превентивну роботу з учасниками заходів, аби не допустити конфліктних ситуацій та порушень громадського порядку.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що з метою належного реагування на правопорушення ситуаційні центри на місцях переведені у посилений режим.

"Масових заходів буде велика кількість. Відтак інформація щодо оперативної обстановки повинна відслідковуватися цілодобово. У випадку її зміни рішення повинні прийматися оперативно", – зазначив Олександр Фацевич.

Керівник поліції Києва Іван Вигівський зазначив, що особовий склад столичної поліції переведено на посилений варіант несення служби.

"Ми проаналізували ситуацію з урахуванням попередніх підготовок до проведення аналогічних заходів. Безпосередньо 14 жовтня перед початком заходів працівники вибухотехнічної та кінологічної служб перевірять локації. Крім того, співробітники поліції діалогу будуть супроводжувати учасників акцій від початку до їх завершення. Можу запевнити, що у поліції Києва достатньо сил та засобів для належного забезпечення охорони публічного порядку, аби містяни та гості столиці почувалися у безпеці, – сказав Іван Вигівський.