Поліція під Маріуполем не допомогла чоловікові на дорозі, і той замерз на смерть

Набула розголосу у мережі історія, яка трапилася під Маріуполем ще 23 грудня. Патруль поліції помітив голого чоловіка, який біг дорогою.

Попри мороз, правоохоронці не зупинилися і не допомогли чоловікові. Через кілька днів його знайшли мертвим.

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Під Маріуполем замерз на смерть спортсмен: поліцейські його бачили, але не допомогли

Поблизу Маріуполя (у поселенні міського типу Ялта) знайшли тіло чоловіка, який замерз на смерть. Згодом з'ясувалося, що його могли врятувати, та не абихто, а поліцейські.

23 грудня ввечері патруль помітив чоловіка, який біг дорогою голим на морозі.

Вони спробували його розпитати ("що сталося") та зупинити ("зупиніться, поліція").

Але той не реагував, і тоді правоохоронці замість надати допомогу людині просто собі поїхали далі.

Що, ймовірно, зрештою й призвело до трагедії.

Відео інциденту з поліцією та голим чоловіком опублікувала у фейсбуці Ірина Смешко. Вона ж вказала, що померлого звуть Василь, і місцеві його добре знають – це 29-річний спортсмен, борець, переможець багатьох змагань на місцевому рівні.



Чоловік біг голий, поліція з ним поговорила – і поїхала собі / Колаж 24 каналу

Люди у Ялті розповіли журналістам, що вкрай обурені поведінкою поліцейських. Адже вони мали б допомогти людині, викликати швидку чи бодай щось зробити, окрім як просто поговорити й поїхати геть.

До того ж поліцейські теж місцеві, тобто, мовляв, знали Василя і знали, що чоловік мав певні психічні розлади, тож уваги й допомоги потребував особливо.

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