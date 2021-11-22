Поліція провела 91 тисячу COVID-перевірок у транспорті: в яких містах найбільше порушень

Правоохоронці за місяць провели 91 165 перевірок у міжобласному транспорті. За підсумками вони склали 704 адміністративні протоколи на порушників карантину.

Правоохоронці перевіряли і пасажирів, і водіїв. Вони встановлювали, чи мають ті сертифікати вакцинації, або негативні тести на COVID-19.

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Перевірки провели:

у автотранспорті – 75 179;

на залізничних вокзалах – 15 181;

в аеропортах – 805.

Де виявили найбільше порушень

У Київській області – 216 порушень;

Черкаській – 83;

Полтавській – 67;

Сумській – 54;

Вінницькій – 33;

по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій;

Одеській – 25;

Донецькій – 23;

Луганській – 22;

по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях.

До речі, під час перевірки дотримання карантину поліцейські виявили 770 випадків нелегальних перевезень.