Тисячі учасників і яскраві костюми: поліція розігнала карнавал у Марселі – відео

У Марселі у неділю, 21 березня, відбувся карнавал за участі 6,5 тисяч відвідувачів. Щоб зупинити захід, поліцейські застосували сльозогінний газ.

Епіцентром дійства стали вулиці Канбьер і площа Жана Жореса. Люди одягнулися у яскраві костюми, однак забули про захисні маски.

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Окрім того, під час карнавалу ніхто не дотримувався карантинних норм. Зокрема, про соціальну дистанцію навіть не мовилося.

Щоб зупинити карнавал, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Одного з учасників затримали – він кинув у поліцейських пляшку.

Учасники карнавалу заявили, що не шкодують про свою участь у дійстві. Молодь наголошує: їм набридло жити серед обмежень.

Таку поведінку місцеві правоохоронці назвали "безвідповідальною".

З 19 березня відразу у 16 департаментах Франції ввели локдаун . Загалом від початку пандемії у Франції виявили вже понад 4,2 мільйона випадків зараження.

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