Поліція шукає не тільки міни: як наводять порядок на звільнених територіях Київщини

30 березня 2022 , 06:37
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Джерело:

поліція Київщини

Збройні Сили України продовжують відвойовувати захоплені окупантами території на Київщині. Через це у поліції з'являється чимало робити, яка необхідна, щоб убезпечити українців.

Правоохоронці працюють одразу за кількома напрямами, серед яких є не лише затримання колаборантів, а й пошук мін. Також поліцейські, зокрема, допомагають виїхати людям, які там досі перебували.

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Затримали вже кілька колаборантів

Детальніше про те, що найчастіше доводиться робити 30 березня розповіли в Поліції Київщини. Там акцентували на тому, що, окрім деокупованих територій, дуже багато уваги приділяють і вивезенню людей із зони бойових дій. ​

Що роблять правоохоронці на деокупованих територіях: 

  • Шукають людей, які опинилися під завалами внаслідок обстрілювання міст росіянами.
  • Виявляють міни, які розставляють окупанти перед відступом.
  • Шукають колаборантів і осіб, які допомагали ворожим військовим окупувати міста.
  • Наразі в області вже відкрили кілька таких кримінальних проваджень, тому зрадники отримають гідне покарання.

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Автор: Олександр Марчак