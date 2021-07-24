Поліція видворила в Молдову "кримінального авторитета"
24 липня 2021 , 14:19Читать новость на русском
Джерело:поліція
Правоохоронці видворили з України ще одного "кримінального авторитета" зі списку Ради нацбезпеки та оборони. Відомо, що він "працював" на півдні нашої країни.
"Кримінальному авторитету" заборонили в'їзд в Україну
Відомо, що 38-річний злочинець є громадянином Молдови. Тому українські правоохоронці відправили його на батьківщину.
До теми Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили з України
Зловмисник контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах та вимаганнях. Цим вони займалися на території Одеської та Миколаївської областей.
Ще одного злочинця видворили з України
Що відомо про санкції РНБО
- 14 травня РНБО ввела санкції проти 650 "злодіїв у законі" та "кримінальних авторитетів". Більшість з них є іноземцями.
- З того часу в Україні активно почали затримувати злочинців та депортувати їх.
- 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні більше немає "злодіїв у законі", водночас "кримінальних авторитетів" залишилося ще 42.