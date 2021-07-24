Поліція видворила в Молдову "кримінального авторитета"

Правоохоронці видворили з України ще одного "кримінального авторитета" зі списку Ради нацбезпеки та оборони. Відомо, що він "працював" на півдні нашої країни.

"Кримінальному авторитету" заборонили в'їзд в Україну

Відомо, що 38-річний злочинець є громадянином Молдови. Тому українські правоохоронці відправили його на батьківщину.

До теми Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО видворили з України

Зловмисник контролював діяльність етнічних злочинних груп, що "спеціалізувалися" на майнових злочинах та вимаганнях. Цим вони займалися на території Одеської та Миколаївської областей.



Ще одного злочинця видворили з України

Що відомо про санкції РНБО