Поліція викрила підприємство, пов'язане з Росією та Білоруссю
Джерело:фейсбук МВС України
Українські правоохоронці викрили підприємство, яке використовувало отримані прибутки в Україні на підтримку російської армії. Засновником даного підприємства є білоруська компанія, а власниками – громадяни країни-агресорки.
Виявити та зупинити протиправну діяльність оперативникам допомогли слідчі Головного слідчого управління Нацполіції.
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У ході слідства встановили, що отриманий в Україні прибуток вказане підприємство розподіляло серед своїх власників та афілійованих осіб Росії. Останні сплачували податки у бюджет країни-агресорки, з якого безпосередньо здійснюється фінансування російських окупаційних військ.
Крім того, генеральний директор підприємства організував схему з мінімізації податків та легалізації коштів, здобутих від злочинної діяльності. Отримані кошти також використовувалися на підтримання російської армії та воєнних дій на території України.
15 квітня оперативники ДСР, слідчі Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора провели санкціоновані обшуки на території:
- Полтавської,
- Черкаської,
- Тернопільської,
- Київської,
- Хмельницької областей,
- Києва.
Загалом слідчі вилучили:
- 11 транспортних засобів,
- 2 квадрокоптери,
- документи фінансово-господарської звітності щодо діяльності підприємства,
- 7080 літрів хімікатів для захисту рослин.
Водночас генеральному директорові підприємства повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема:
- 209 про легалізацію доходів, отриманих злочинних шляхом,
- 212 про ухилення від сплати податків,
- 366 про службове підроблення.
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