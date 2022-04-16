Поліція викрила підприємство, пов'язане з Росією та Білоруссю

Українські правоохоронці викрили підприємство, яке використовувало отримані прибутки в Україні на підтримку російської армії. Засновником даного підприємства є білоруська компанія, а власниками – громадяни країни-агресорки.

Виявити та зупинити протиправну діяльність оперативникам допомогли слідчі Головного слідчого управління Нацполіції.

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У ході слідства встановили, що отриманий в Україні прибуток вказане підприємство розподіляло серед своїх власників та афілійованих осіб Росії. Останні сплачували податки у бюджет країни-агресорки, з якого безпосередньо здійснюється фінансування російських окупаційних військ.

Крім того, генеральний директор підприємства організував схему з мінімізації податків та легалізації коштів, здобутих від злочинної діяльності. Отримані кошти також використовувалися на підтримання російської армії та воєнних дій на території України.

15 квітня оперативники ДСР, слідчі Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора провели санкціоновані обшуки на території:

Полтавської,

Черкаської,

Тернопільської,

Київської,

Хмельницької областей,

Києва.

Загалом слідчі вилучили:

11 транспортних засобів,

2 квадрокоптери,

документи фінансово-господарської звітності щодо діяльності підприємства,

7080 літрів хімікатів для захисту рослин.

Водночас генеральному директорові підприємства повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема:

209 про легалізацію доходів, отриманих злочинних шляхом,

212 про ухилення від сплати податків,

366 про службове підроблення.

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