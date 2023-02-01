Двом вручили підозру, а решті – повістки: продовження історії з хлопцями, які кривдили дівчат

Компанія парубків з Івано-Франківська приїхала в Київ, де влаштувала "полювання" на дівчат, накачуючи їх, ймовірно, наркотичними речовинами та знімаючи їх на камеру. Правоохоронці після розголосу цієї ситуації не забарилися з візитом до юнаків.

ЗМІ з посиланням на Нацполіцію повідомили, що правоохоронці відкрили провадження щодо організаторів вечірок, які кривдили дівчат та знімали їх на відео. Власне, відомо, що двом особам представники силових структур вручили підозру. Окрім того, ще 6 хлопцям поліцейські вручили повістки.

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Поліція відкрила кримінальне провадження

Зауважмо, що правоохоронці 1 лютого уже розпочали кримінальне провадження стосовно цих чоловіків. Важливо, що сталося це після того, як в інтернеті оприлюднили фото і відео цих вечірок та користувачі почали писати, що це зовсім ненормальна ситуація.

Зокрема, на кадрах видно, що молоді люди вживають алкоголь, кривдять та принижують дівчат. А потім в соцмережах пишуть про те, що "чемних дівчат залишилось всього 5%".



Один з хлопців "скаржиться", що начебто немає порядних дівчат після того, як, ймовірно, накачав їх наркотиками / Скриншот із соцмереж

Слід зазначити, що однією з тих громадських діячок, яка першою заакцентувала на цьому, була режисерка, журналістка та блогерка Ярослава Кравченко. Вона констатувала, що "малолітні пацани із Франківська" почали влаштовувати вечірки, на які запрошували дівчат, "накачували" їх алкоголем та, судячи з їхніх історій в інстаграмі, небезпечним наркотиком.

Однак згодом Кравченко повідомила, що змушена була закрила пост. Вочевидь, через лавину гейтерів. Себто людей, що пишуть негативні коментарі.



Скриншот допису Ярослави Кравченко, який вона видалила

Організатори вечірок публікували відео, де ображають жінок в закритих телеграм-каналах та в інстаграмі. Поширювати ролики зовсім неетично, адже це може нашкодити постраждалим дівчатам.

Наостанок до цієї теми варто додати слова заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко. У своїх соціальних мережах 31 січня вона зазначила, що у насильстві завжди винний кривдник, та констатувала, що правоохоронці взялись за цю справу.