Спека, зачинене авто і немовля всередині: в Івано-Франківську врятували тримісячну дитину

У жінки в Івано-Франківську випадково заблокувалася автівка. Всередині транспортного засобу залишилася тримісячна дитина.

На щастя, її вдалося врятувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Як вдалося врятувати дитину з автівки?

За словами Білошицького, до патрульних звернулася налякана жінка. Її Audi випадково заблокувалась, а всередині залишився малюк. Правоохоронці миттєво зреагували та самотужки змогли відкрити двері.

Це могло закінчитись трагедією. Але цього разу все добре. Дитину врятували,

– підсумував Білошицький.

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А також зазначив, що важливо перевіряти, чи ключ від вашої машини у вас у руці, перш ніж грюкнути дверима. Білошицький закликав навіть "на хвилинку" не залишати дитину чи домашнього улюбленця в авто, адже спека не чекає.

Він порадив відключити функцію автоматичного блокування автівки та тримати запасний ключ у доступному місці.

До слова, раніше трагічний випадок із малюком в авто стався у Сполучених Штатах. Батько випадково залишив свого однорічного сина в машині на задньому сидінні. Провівши весь день в автівці, хлопчик помер.