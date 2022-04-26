Поліція зафіксувала наслідки ракетних обстрілів Запоріжжя

Російські окупанти 26 квітня запустили свої ракети по Запоріжжю. Тепер на місці події працюють правоохоронці.

Наслідки удару по Запоріжжю

Ракети потрапили на територію одного з підприємств. Поліцейські вже задокументували наслідки вибухів.

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Спеціалісти зафіксували наслідки злочину, провели огляд місць завалів та встановили потерпілих осіб,

– мовиться у повідомленні.

На місці події працювали слідчі СБУ, кінологи та вибухотехніки. Прокуратура вже відкрила кримінальну справу за статтею про порушення звичаїв ведення війни.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки зруйновані інфраструктура та будівля, що перебувають на території підприємства.

Остаточну кількість постраждалих встановлять після ліквідації наслідків удару.

Нагадаємо, що окупанти вдарили по Запоріжжю близько 7 години ранку. Дві крилаті ракети пролетіли дуже близько до Запорізької АЕС, що могло призвести до ядерної катастрофи.

До теми дивіться відео про авіаудари по "Азовсталі":