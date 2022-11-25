Понад 6 мільйонів звернень і 200 тисяч злочинів: поліція розповіла про роботу за час війни

Українські правоохоронці з початку повномасштабної війни посилено виконують свою роботу. За 9 місяців вони зареєстрували 237 тисяч звернень від громадян.

Начальник Нацполіції України Ігор Клименко прозвітував про роботу правоохоронців з 24 лютого. Він наголосив, що зараз кожен перебуває на своєму місці й наближає нашу перемогу.

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Результати роботи поліцейських за 9 місяців війни

Опрацювали понад 6 мільйонів звернень від громадян.

У межах 114 тисяч кримінальних справ повідомили про підозри.

Розпочали розслідувати 45 190 кримінальних злочинів, які скоїли російські військові.

Відкрили понад 2 тисячі кримінальних проваджень за колабораціонізм.

Задокументували понад 58 тисяч майнових злочинів, з яких понад 56 тисяч становлять крадіжки. Наразі вдалося встановити майже 14 тисяч підозрюваних осіб.

На блокпостах виявили 705 осіб та 2,6 тисячі автомобілів, які перебували у розшуку.

Знайшли 7 718 зниклих дітей. Наразі 323 дитини ще розшукують.

Заблокували понад 17 тисяч ворожих інформаційних каналів, які поширювали фейки на понад 260 мільйонів підписників.

До речі, поліцейські також залучені до розмінування територій. Вони вже оглянули майже 15 тисяч гектарів і вилучили 147 тисяч боєприпасів. Вибухотехніки знищили 48 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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З 24 лютого кількість ДТП в Україні зменшилася у 1,8 раза. Загалом правоохоронці зафіксували 85,5 тисяч аварій. Водночас смертей на дорогах поменшало на 17%.