Понад 6 мільйонів звернень і 200 тисяч злочинів: поліція розповіла про роботу за час війни
25 листопада 2022 , 13:18Читать новость на русском
Джерело:Ігор Клименко
Українські правоохоронці з початку повномасштабної війни посилено виконують свою роботу. За 9 місяців вони зареєстрували 237 тисяч звернень від громадян.
Начальник Нацполіції України Ігор Клименко прозвітував про роботу правоохоронців з 24 лютого. Він наголосив, що зараз кожен перебуває на своєму місці й наближає нашу перемогу.
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Результати роботи поліцейських за 9 місяців війни
- Опрацювали понад 6 мільйонів звернень від громадян.
- У межах 114 тисяч кримінальних справ повідомили про підозри.
- Розпочали розслідувати 45 190 кримінальних злочинів, які скоїли російські військові.
- Відкрили понад 2 тисячі кримінальних проваджень за колабораціонізм.
- Задокументували понад 58 тисяч майнових злочинів, з яких понад 56 тисяч становлять крадіжки. Наразі вдалося встановити майже 14 тисяч підозрюваних осіб.
- На блокпостах виявили 705 осіб та 2,6 тисячі автомобілів, які перебували у розшуку.
- Знайшли 7 718 зниклих дітей. Наразі 323 дитини ще розшукують.
- Заблокували понад 17 тисяч ворожих інформаційних каналів, які поширювали фейки на понад 260 мільйонів підписників.
До речі, поліцейські також залучені до розмінування територій. Вони вже оглянули майже 15 тисяч гектарів і вилучили 147 тисяч боєприпасів. Вибухотехніки знищили 48 тисяч вибухонебезпечних предметів.Зверніть увагу! З 24 лютого кількість ДТП в Україні зменшилася у 1,8 раза. Загалом правоохоронці зафіксували 85,5 тисяч аварій. Водночас смертей на дорогах поменшало на 17%.
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