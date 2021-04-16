Поліція затримала чоловіка, що захопив заручників у Тбілісі: відео

Озброєний чоловік захопив заручників у "Банку Грузії" в Тбілісі. Після невдалих переговорів поліція пішла на штурм. Заручників звільнили, постраждалих немає.

Події відбувались у філіалі банківської установи у тбіліському районі Авлабарі. Співробітники поліції повністю оточили район, зокрема, перекрили вхід у метро.

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На переговори з силовиками нападник не йшов

Як виявилось, чоловік був один, проте нападник з собою приніс вогнепальну зброю. Одну з жінок чоловік відпустив майже одразу. Тоді у приміщенні залишилось троє співробітників та один охоронець.

Згодом нападник відпустив решту, залишивши з собою лише одного заручника. На жодні перемовини з правоохоронцями чоловік не йшов, отож було ухвалене рішення про штурм.

В результаті оперативних дій, нападник був затриманий, заручники звільнені, ніхто не постраждав. Всі заручники переведені у відділення поліції. У справі розпочато слідство, ведуться активні слідчі дії,

– повідомив голова патрульної поліції Тбілісі Важа Сірадзе.

Дивіться відео з Тбілісі:

Коротко про напади на грузинські банки: