Поліція затримала чоловіка, що захопив заручників у Тбілісі: відео

Озброєний чоловік захопив заручників у "Банку Грузії" в Тбілісі. Після невдалих переговорів поліція пішла на штурм. Заручників звільнили, постраждалих немає.
Джерело:Sputnik Georgia
Події відбувались у філіалі банківської установи у тбіліському районі Авлабарі. Співробітники поліції повністю оточили район, зокрема, перекрили вхід у метро.
Раніше У Тбілісі невідомий захопив заручників в банку: відео
На переговори з силовиками нападник не йшов
Як виявилось, чоловік був один, проте нападник з собою приніс вогнепальну зброю. Одну з жінок чоловік відпустив майже одразу. Тоді у приміщенні залишилось троє співробітників та один охоронець.
Згодом нападник відпустив решту, залишивши з собою лише одного заручника. На жодні перемовини з правоохоронцями чоловік не йшов, отож було ухвалене рішення про штурм.
В результаті оперативних дій, нападник був затриманий, заручники звільнені, ніхто не постраждав. Всі заручники переведені у відділення поліції. У справі розпочато слідство, ведуться активні слідчі дії,
– повідомив голова патрульної поліції Тбілісі Важа Сірадзе.
Дивіться відео з Тбілісі:
Коротко про напади на грузинські банки:
- За інформацією грузинських ЗМІ, за останні місяці відбулось вже кілька захоплень заручників.
- Наприкінці жовтня 2020 року у "Банку Грузії" у Зугдіді чоловік з автоматом вимагав пів мільйона доларів. Протягом дня звільнили більше ніж 40 заручників. Проте злочинцю вдалось втекти.
- А у середині листопада напад відбувся вже у столиці країни. У макрофінансовій організації чоловік захопив 9 осіб. Він вимагав заборонити азартні ігри в країні. Згодом сам здався поліції.