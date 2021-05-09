Провокації з Росії: поліція затримала осіб, які розклеювали листівки з погрозами угорцям

Правоохоронці на Закарпатті затримали 3 трьох осіб, яких підозрюють у розклеюванні листівок із погрозами українцям угорського походження. Інцидент стався у Берегові у ніч з 2 на 3 травня. СБУ заявила, що до інциденту причетна Росія.

Деталі спецоперації із затримання зловмисників повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, група чоловіків були лише виконавцями.

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У СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів перерахували кошти в російських рублях. Їхній розмір становив приблизно 500 доларів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та навіть провели обшуки за місцями проживання чоловіків. Як не дивно, у їхніх помешканням знайшли та вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

Як сказав директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський, чоловіків затримали цими вихідними, на підставі статті 161 про порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності.

Що відомо про зловмисників

За словами Тужанського, усі затримані є вихідцями з Дніпра. Водночас у СБУ заявили, що вони є місцевими мешканцями, а двоє з них – переселенці з Луганська.

Правоохоронці вирахували їх завдяки записам камер відеонагляду, яких у Берегові чимало. Також зловмисники використовували авто для пересування й здійснили кілька дзвінків для координації. Він припустив, що, скоріш за все "розклеювачі" були "дилетанти за наймом".

Тепер дуже важливо розмотати цей клубок до кінця, зокрема з'ясувати хто замовник і чи не причетні ці виконавці, або замовники до інших аналогічних українсько-угорських провокацій останнього часу,

– написав Тужанський.

Відомо, що вже найближчими днями підозрювані будуть на Закарпатті, де їм обиратимуть запобіжний захід, і тоді ж оприлюднять більше інформації щодо справи