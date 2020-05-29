Поліція затримала підозрюваного у вбивстві нацгвардійця у Вінниці

Правоохоронці у Вінниці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві нацгвардійця. Трагедія трапилася у ніч на 24 травня, чоловік смертельно поранив ножем військовослужбовця Національної гвардії.

За інформацією поліції, підозрюваним у вбивстві виявився 35-річний вінничанин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства. Про це повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

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Що відомо про трагедію

Між чоловіками виник раптовий конфлікт та бійка, під час якої підозрюваний ножем зарізав нацгвардійця та втік з місця події.

Правоохоронці відпрацьовували різні версії мотиву злочину:

професійна діяльність потерпілого;

особисті стосунки;

можливий ситуативний конфлікт.

Ніж, яким підозрюваний вбив військового, поліцейські знайшли одразу.

Поліцейські відпрацювали усі записи з камер відеоспостереження в районі вчинення вбивства і прилеглих районів, провели поквартирний обхід мешканців будинків, залучали кінолога з пошуковим собакою, аби встановити особу зловмисника,

– мовиться у повідомленні.

Зрештою підозрюваного затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Незабаром йому можуть оголосити про підозру за статтею 121 про нанесення тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких потерпілий помер.

За такий злочин передбачено до 10 років позбавлення волі.

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Що відомо про вбитого військового