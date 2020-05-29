Полиция задержала подозреваемого в убийстве нацгвардейца в Виннице

Правоохранители в Виннице задержали мужчину, которого подозревают в убийстве нацгвардейца. Трагедия случилась в ночь на 24 мая, мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего Национальной гвардии.

По информации полиции, подозреваемым в убийстве оказался 35-летний винничанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

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Что известно о трагедии

Между мужчинами возник внезапный конфликт и драка, во время которой подозреваемый ножом зарезал нацгвардейца и скрылся с места происшествия.

Правоохранители отрабатывали разные версии мотива преступления:

профессиональная деятельность потерпевшего;

личные отношения;

возможный ситуативный конфликт.

Нож, которым подозреваемый убил военного, полицейские нашли сразу.

Полицейские отработали все записи с камер видеонаблюдения в районе совершения убийства и прилегающих районов, провели поквартирный обход жителей домов, привлекали кинолога с розыскной собакой, чтобы установить личность злоумышленника,

– говорится в сообщении.

В конце концов подозреваемого задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Вскоре ему могут объявить о подозрении по статье 121 о нанесении тяжких телесных повреждений, вследствие которых потерпевший умер.

За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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Что известно об убитом военном