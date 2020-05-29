Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Полиция задержала подозреваемого в убийстве нацгвардейца в Виннице

- Читати новину українською
Полиция задержала подозреваемого в убийстве нацгвардийца в Виннице
Полиция задержала подозреваемого в убийстве нацгвардейца / Нацполиция Украины

Правоохранители в Виннице задержали мужчину, которого подозревают в убийстве нацгвардейца. Трагедия случилась в ночь на 24 мая, мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего Национальной гвардии.

По информации полиции, подозреваемым в убийстве оказался 35-летний винничанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Важно В Виннице зарезали нацгвардейца Андрея Карася: что известно о циничном убийстве

Что известно о трагедии

Между мужчинами возник внезапный конфликт и драка, во время которой подозреваемый ножом зарезал нацгвардейца и скрылся с места происшествия.

Правоохранители отрабатывали разные версии мотива преступления:

  • профессиональная деятельность потерпевшего;
  • личные отношения;
  • возможный ситуативный конфликт.

Нож, которым подозреваемый убил военного, полицейские нашли сразу.

Полицейские отработали все записи с камер видеонаблюдения в районе совершения убийства и прилегающих районов, провели поквартирный обход жителей домов, привлекали кинолога с розыскной собакой, чтобы установить личность злоумышленника,
– говорится в сообщении.

В конце концов подозреваемого задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Вскоре ему могут объявить о подозрении по статье 121 о нанесении тяжких телесных повреждений, вследствие которых потерпевший умер.

За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Актуально Руководителя винницкой полиции отстранили от исполнения обязанностей: причина

Что известно об убитом военном

  • Военная часть 3008 Нацгвардии подтвердила информацию, что погибшего старшего солдата звали Андрей Карась. В день его убийства парень был выходной.
  • Карась родился в городе Бар Винницкой области. Он проходил службу в воинской части с 2016 года на должности водителя.
  • В Нацгвардии говорят, что он неоднократно выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС. За время прохождения военной службы мужчина зарекомендовал себя с положительной стороны.
Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Убийство Криминал Винница Полиция
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Стрельба в Броварах: Украину хотят превратить в Сомали?
сегодня , 14:00 Стрельба в Броварах: Украину хотят превратить в Сомали?
Анна Маляр
Спалився сам і здав "колег": в мережі виявили військового РФ, який брав участь в окупації Криму
сегодня , 13:30 Спалився сам і здав "колег": в мережі виявили військового РФ, який брав участь в окупації Криму
Михайло Макарук
Американская мечта наяву: как Том Дван превратил 50 долларов в миллионы
27 мая , 18:20 Американская мечта наяву: как Том Дван превратил 50 долларов в миллионы