В Виннице зарезали нацгвардейца Андрея Карася: что известно о циничном убийстве
В Виннице 24 мая от смертельного ножевого ранения погиб 28-летний военный Нацгвардии и участник АТО Андрей Карась. Полиция возбудила уголовное дело.
Что в полиции говорят об убийстве нацгвардейца
Пресс-служба правоохранителей Винницкой области сообщила, что смертельно раненого в живот бойца доставили в реанимацию в воскресенье.
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По словам медиков при оказании медицинской помощи в больнице парень, к сожалению, умер.
Сейчас силовики устанавливают вероятных убийц нацгвардейца. По предварительным данным его ударили ножом в Виннице на перекрестке улиц Шмидта – Брацлавская около двух часов ночи.
Что известно об убитом военном
- Воинская часть 3008 Нацгвардии подтвердила информацию, что погибшего старшего солдата звали Андрей Карась. В день его убийства парень был выходной.
- Карась родился в городе Бар, что в Винницкой области. Он проходил службу в воинской части с 2016 года в должности водителя.
- В Нацгвардии говорят, что он неоднократно выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО / ООС. За время прохождения военной службы мужчина зарекомендовал себя с положительной стороны.
Убитый Андрей Карась (слева) с сослуживцем / Фото из соцсетей Андрея Карася
Что грозит вероятным убийцам Андрея Карася?Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший. Следствие начало уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.