У Вінниці зарізали нацгвардійця Андрія Карася: що відомо про цинічне вбивство

У Вінниці 24 травня від смертельного ножового поранення загинув 28-річний військовий Нацгвардії і учасник АТО Андрій Карась. Поліція відкрила кримінальну справу.

Що в поліції кажуть про вбивство нацгвардійця

Пресслужба правоохоронців Вінничини повідомила, що смертельно пораненого в живіт бійця доставили в реанімацію у неділю.

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За словами медиків під час надання медичної допомоги у лікарні хлопець, на жаль, помер.

Наразі силовики встановлюють ймовірних вбивць нацгвардійця. За попередніми даними його вдарили ножем у Вінниці на перехресті вулиць Шмідта – Брацлавська близько другої години ночі.

Що відомо про вбитого військового

Військова частина 3008 Нацгвардії підтвердила інформацію, що загиблого старшого солдата звали Андрій Карась. У день його вбивства хлопець був вихідний.

Карась народився у місті Бар, що на Вінничині. Він проходив службу у військовій частині з 2016 року на посаді водія.

У Нацгвардії кажуть, що він неодноразово виконував бойові завдання в зоні проведення АТО / ООС. За час проходження військової служби чоловік зарекомендував себе з позитивної сторони.

Вбитий Андрій Карась (зліва) з товаришем по службі / Фото з соцмереж Андрія Карася

Що загрожує ймовірним вбивцям Андрія Карася? Поліцейські встановлюють та допитують осіб, з якими спілкувався загиблий. Слідство розпочало кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).



За такий злочин передбачено до 10 років позбавлення волі.