У Вінниці зарізали нацгвардійця Андрія Карася: що відомо про цинічне вбивство
У Вінниці 24 травня від смертельного ножового поранення загинув 28-річний військовий Нацгвардії і учасник АТО Андрій Карась. Поліція відкрила кримінальну справу.
Що в поліції кажуть про вбивство нацгвардійця
Пресслужба правоохоронців Вінничини повідомила, що смертельно пораненого в живіт бійця доставили в реанімацію у неділю.
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За словами медиків під час надання медичної допомоги у лікарні хлопець, на жаль, помер.
Наразі силовики встановлюють ймовірних вбивць нацгвардійця. За попередніми даними його вдарили ножем у Вінниці на перехресті вулиць Шмідта – Брацлавська близько другої години ночі.
Що відомо про вбитого військового
- Військова частина 3008 Нацгвардії підтвердила інформацію, що загиблого старшого солдата звали Андрій Карась. У день його вбивства хлопець був вихідний.
- Карась народився у місті Бар, що на Вінничині. Він проходив службу у військовій частині з 2016 року на посаді водія.
- У Нацгвардії кажуть, що він неодноразово виконував бойові завдання в зоні проведення АТО / ООС. За час проходження військової служби чоловік зарекомендував себе з позитивної сторони.
Вбитий Андрій Карась (зліва) з товаришем по службі / Фото з соцмереж Андрія Карася
Що загрожує ймовірним вбивцям Андрія Карася? Поліцейські встановлюють та допитують осіб, з якими спілкувався загиблий. Слідство розпочало кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
За такий злочин передбачено до 10 років позбавлення волі.