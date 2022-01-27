Поліція затримала Артема Рябчука, який розстріляв нацгвардійців

Поліція вранці 27 січня затримала Артема Рябчука, який розстріляв нацгвардійців. За даними ЗМІ, при ньому була зброя.

Деталі розкрив глава МВС України Денис Монастирський. Він наголосив, що нацгвардієць нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом.

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Міністр висловив співчуття рідним загиблих внаслідок розстрілу. Монастирський наголосив, що за його наказом створять спеціальну комісію.

Створять комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військового, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег,

– заявив глава МВС.

Окрім того, Монастирський вивчатиме обставини того, як Рябчук пройшов військову медичну комісію. Також досліджуватимуть психічний стан нацгвардійця на момент видачі допуску до зброї.

Монастирський запевнив, що висновки, зокрема, кадрові, зроблять.

Трагедія на "Південмаші": головне

У ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук під час видачі відкрив вогонь по людях. Трагедія сталася на території "Південмашу".

Загинули 4 військових та 1 цивільна. Згодом стрілок втік з місця трагедії.

У Дніпрі ввели план "Сирена". Через декілька годин Рябчука затримали.

Через трагедію ДБР відкрило кримінальну справу.

Допис Монастирського:

По перше, приношу свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих від дій військовослужбовця НГУ Артема Рябчука.

На цей час загиблими є 5 осіб, в тому числі жінка та ще 5 осіб є пораненими. За їх життя борються лікарі.

По друге, тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області.

Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом.

Дякую всім співробітникам поліції, хто чесно виконав свою роботу.

За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег.

Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

Після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові.

Впевнений що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати.