Одні з найвпливовіших в Україні: поліція затримала злодіїв у законі "Умку" та "Лашу Свана"

В Україні затримали відомих злодіїв у законі. Наразі суд розв'язує питання про обрання "Умці"та "Лаші Свану" запобіжного заходу.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, обоє підозрюються у поширенні злочинного впливу та організації "сходок". Раніше "Умку" вже випустили з-за ґрат.

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У чому звинувачують кримінальних авторитетів

За даними слідства, підозрювані з грудня 2020-го до березня 2021 року організували та були присутні на трьох злочинних зборах із представниками криміналітету в Україні. На "сходках" обговорювали:

координацію злочинної діяльності,

виділення грошей із "общака" на святкові потреби криміналітету та ув'язнених злодіїв у законі.

Зібрані правоохоронцями докази стали підставою для затримання зловмисників. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Хто такі "Умка" та "Лаша Сван"

Злодіїв у законі "Умка" та "Лаша Сван" створювали злочинні групи та контролювали їх через своїх представників. Вони керували криміналом на:

Дніпропетровщині,

Одещині,

Миколаївщині,

Запоріжжі та частині Заходу.

"Умка" коронований у 2014 році, а "Лаша Сван" – у 1995 році. Вони здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.

"Лаша Сван" – Джавачвліані Лаша Валер'янович, 16.04.1974 року народження;

"Умка" – Олійник Сергій Олександрович, 05.04.1973 року народження, із Києва.

Обидва вони є у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони. Крім цього, "Умка" є у базі "Миротворця". Туди він потрапив за свідому участь в дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні й деструктивний вплив на органи місцевого самоврядування.

Злодіїв раніше вже випускали із СІЗО

20 травня 2021 року поліція провела гучне затримання злодіїв у законі Сергія Олійника і Лашу Джачвліані. Під час обшуків у них вилучили понад 3 мільйони доларів "общака", коштовності і зброю з боєприпасами. Обох взяли на 60 діб під варту без права внесення застави.

Але влітку 2021 року Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід злодію в законі Сергію Олійнику. Безальтернативне тримання під вартою замінили нічним домашнім арештом. Це рішення ухвалив скандальний суддя Сергій Вовк. Згодом під нічний домашній арешт відпустили і "Лашу Свана".