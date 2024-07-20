Поліція зробила заяву після смерті Фаріон

Уночі 19 липня в лікарні померла Ірина Фаріон. У поліції повідомили, що пошуки нападника тривають, а злочин вже перекваліфікували.

Так, нині справу перекваліфікували в умисне вбивство. Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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У поліції зробили важливу заяву

Правоохоронці повідомили, що після отриманих травм Ірина Фаріон померла в лікарні. Наразі злочин уже перекваліфіковано в умисне вбивство.

Пошуки нападника наразі тривають. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення особи та затримання зловмисника,

– заявили у поліції.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ірини Фаріон. Світла пам'ять.

Сусіди Ірини Фаріон заявляють, що вбивця близько 2 – 3 тижнів стежив за мовознавицею. Він буцімто від ранку сидів біля будинку й стежив, що відбувається навколо. Коли ввечері 19 липня на вулиці пролунали постріли, то місцеві жителі подумали, що спрацювала тривога. На жаль, коли вони зрозуміли, що це були постріли, то стали свідками моторошної картини.

Медики екстрено прооперували Ірину Фаріон, однак, попри усі зусилля лікарів, серце діячки не витримало. Кульове поранення виявилося смертельним, й пори усі заходи реанімації, мовознавиця померла у лікарні.

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким Ірини Фаріон. Він наголосив, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність.