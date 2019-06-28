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      Поліція розшукує горе-матір дитини, яку знайшли мертвою у валізі в Чернівцях: фото 18+

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      Мертву дитину у валізі знайшли в Чернівцях: поліція розшукує горе-матір
      Мертву дитину у валізі знайшли в Чернівцях: поліція розшукує горе-матір / Колаж 24 каналу

      Правоохоронці розшукують горе-матір маленького хлопчика, якого ввечері 27 червня знайшли мертвим у валізі на околицях Чернівців. Нею виявилась молода жінка – Анна Пілявська з Хмельницького.

      Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін розповів, що горе-матір дитини з 1997 року народження.

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      "Прикмети: зріст 160-170 сантиметрів, середньої статури, волосся темне, хвилясте з червонуватим відтінком, стрижка як під каре, очі темно-зелені, нарощені довгі вії. На лівій руці ближче до зап’ястя татуювання у вигляді корони, на передпліччі татуювання із зображенням "ловця снів з головами двох вовків", – розповіли у поліції.

      Тому правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація щодо матері загиблого хлопчика, повідомляти про це на лінію 102.


      Матір хлопчика, якого знайшли мертвим у валізі

      На околицях Чернівців ввечері 27 червня перехожі побачили червону валізу, у якій було тіло маленької дитини. Правоохоронці, які приїхали на місце виявили мертвого хлопчика, замотаного в ковдру. Його вік – до трьох років. 


      Під Чернівцями у валізі знайшли мертвого хлопчика

      Окрім того, люди, яким поліція показувала фото знайденого хлопчика для опізнання, кажуть, що він був весь у побоях.

      Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".


      Правоохоронці знайшли тіло дитини, заховане у валізу


      На околицях Чернівців знайшли тіло маленького хлопчика у валізі

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Жертви Діти і неповнолітні Поліція
      Джерело: 24 канал
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