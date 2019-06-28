Поліція розшукує горе-матір дитини, яку знайшли мертвою у валізі в Чернівцях: фото 18+

Правоохоронці розшукують горе-матір маленького хлопчика, якого ввечері 27 червня знайшли мертвим у валізі на околицях Чернівців. Нею виявилась молода жінка – Анна Пілявська з Хмельницького.

Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін розповів, що горе-матір дитини з 1997 року народження.

Читайте також: Правоохоронці б’ють на сполох через вбивства дітей та звертаються до нардепів

"Прикмети: зріст 160-170 сантиметрів, середньої статури, волосся темне, хвилясте з червонуватим відтінком, стрижка як під каре, очі темно-зелені, нарощені довгі вії. На лівій руці ближче до зап’ястя татуювання у вигляді корони, на передпліччі татуювання із зображенням "ловця снів з головами двох вовків", – розповіли у поліції.

Тому правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація щодо матері загиблого хлопчика, повідомляти про це на лінію 102.



Матір хлопчика, якого знайшли мертвим у валізі

На околицях Чернівців ввечері 27 червня перехожі побачили червону валізу, у якій було тіло маленької дитини. Правоохоронці, які приїхали на місце виявили мертвого хлопчика, замотаного в ковдру. Його вік – до трьох років.



Під Чернівцями у валізі знайшли мертвого хлопчика

Окрім того, люди, яким поліція показувала фото знайденого хлопчика для опізнання, кажуть, що він був весь у побоях.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".



Правоохоронці знайшли тіло дитини, заховане у валізу



На околицях Чернівців знайшли тіло маленького хлопчика у валізі