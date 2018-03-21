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Поліція встановила, хто "замінував" Верховну Раду

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Поліція встановила, хто
Поліція встановила, хто "замінував" Верховну Раду / Фото з вільних джерел

У вівторок ввечері, 21 березня, до чергової частини Печерського управління столичної поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля Верховної Ради України "замінована". Зловмисниця під час дзвінка перебувала напідпитку.

У результаті обстеження вибухонебезпечних предметів не виявили, інформує відділ комунікації поліції Києва.

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Після цього повідомлення працівники управління державної охорони обстежили приміщення, а спеціалісти вибухотехнічної служби поліції – прилеглу територію. Надзвичайники під час огляду вибухових речовин та пристроїв не виявили.

За словами начальника Печерського управління поліції Андрія Дуброви, неправдиве повідомлення здійснила жінка, яка проживає в одному із сіл Київської області. Встановити її місцеперебування допомогли правоохоронці Борисполя, вони доставили її до управління київської поліції.

39-річна мешканка Київщини телефонувала на спецлінію 102 у стані алкогольного сп’яніння, спецприлад показав 1,4 проміле. Мобільний телефон, із якого здійснено дзвінок, вилучено,
– зазначив Андрій Дуброва.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри жінці за вчинення правопорушення.

Відомо, що жінка неодноразово телефонує до правоохоронців з неправдивими повідомленнями. Раніше вона повідомляла про злочини, переважно про неправдиві крадіжки. Поліція притягувала жінку до адміністративної відповідальності.

За неправдиве повідомлення про замінування ВРУ їй загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

До слова, у центрі Харкова з нічного клубу Galaktika у зв'язку з повідомленням про ймовірне замінування евакуювали 1500 осіб, проте бомбу так і не знайшли.

Теги: Новини Києва Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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