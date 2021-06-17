У поліції протягом 5 років працював помічник окупантів

На Луганщині викрили поліцейського, який працював на бойовиків. Після допомоги російським найманцям він втік в окупований Крим, але згодом влаштувався у поліцію.

Прокуратура виявила, що у 2014 році він був посібником незаконних банд. Він допомагав на блокпостах виявляти українських військових.

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У поліції працював найманець бойовиків

Чоловік жив у Сєвєродонецьку і в 2014 році вступив до нелегального "розвідувального загону спецпризначення" бойовиків. Ним командував росіянин на прізвисько "Спец".

Цей підрозділ контролював місто та дислокувався в приміщенні Державного інституту азотної промисловості. У складі незаконного формування Росії підозрюваний чергував на блокпостах, контролював в'їзд і виїзд. Ба більше, оглядав та перевіряв документи, щоб знайти і затримати українських правоохоронців.

Коли у Сєвєродонецьк зайшли українські війська і звільнили їх від окупантів, поплічник бойовиків втік у Крим. У 2016 році він незаконно перетнув державний кордон та нелегально повернувся до України. Далі він працевлаштувався у Нацполіції і служив собі там до 2021 року.

Наразі щодо нього відкрили кримінальне провадження. Йому оголосили підозру у діяльності незаконного збройного формування. Слідство триває.

Окупація Сєвєродонецька: коротко

Місто на Луганщині захопили терористи-бойовики так званої "Армии Юго-Востока" разом із батальйоном "Привид" під керівництвом Олексія Мозгового та сєвєродонецьким підрозділом "Козачої національної гвардії".

Сталося це на початку травня 2014 року. Протягом двох місяців місто перебувало під контролем окупантів.

Визволили Сєвєродонецьк українські війська 22 липня 2014 року. При цьому відбулася масштабна перестрілка із загиблими з обох сторін.

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