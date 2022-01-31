У поліції показали відео затримання організаторів масових заворушень в Україні

31 січня 2022 , 13:33

Джерело:

Нацполіція

Правоохоронці викрили групу осіб, які планували в Україні масові заворушення. Наразі повідомлення про підозру отримали 2 людей.

На кадрах затримання видно, як працівники Департаменту слідчих розслідувань Нацполіції увірвалися в приміщення, в якому перебувало двоє чоловіків. Організаторів одразу затримали.

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До речі, в приміщення були величезні банери для фейкових протестів. Ймовірно, акції мали стосуватися тарифів. Адже на плакатах були написи:

  • "Високі тарифи замість боротьби з корупцією",
  • "Скажемо ні тарифному геноциду".

Крім того, в офісі зберігали димові шашки.

Дивіться відео затримання організаторів заворушень:

 

Що відомо про підготовку заворушень

Автор: Софія Мінджоса