У поліції показали відео затримання організаторів масових заворушень в Україні
31 січня 2022 , 13:33
Джерело:Нацполіція
Правоохоронці викрили групу осіб, які планували в Україні масові заворушення. Наразі повідомлення про підозру отримали 2 людей.
На кадрах затримання видно, як працівники Департаменту слідчих розслідувань Нацполіції увірвалися в приміщення, в якому перебувало двоє чоловіків. Організаторів одразу затримали.
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До речі, в приміщення були величезні банери для фейкових протестів. Ймовірно, акції мали стосуватися тарифів. Адже на плакатах були написи:
- "Високі тарифи замість боротьби з корупцією",
- "Скажемо ні тарифному геноциду".
Крім того, в офісі зберігали димові шашки.
Дивіться відео затримання організаторів заворушень:
Що відомо про підготовку заворушень
- У Києві затримали організаторів масових заворушень, які мали призвести до дестабілізації ситуації в Україні.
- До "протесту" залучили 5 тисяч осіб. За це їй мали заплатити від 800 гривень до 2500 тисяч доларів.
- Лише на аванс організатори виділили понад 1 мільйон гривень.
- Після столиці заворушення мали поширитися в області, які близькі до кордону з Росією – Чернігівську, Полтавську та Сумську.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що провокатори мали досвід роботи у правоохоронних органах. Крім того, СБУ перевіряє їхній зв'язок з іноземними спецслужбами.
- Очільник МВС наголосив, що дестабілізація України могла бути вигідною лише Кремлю.