У поліції повідомили про нову атаку ворога фосфорними бомбами – тепер на Краматорськ

У поліції повідомили про нову атаку ворога фосфорними бомбами. Тепер окупанти гатили у Краматорську, що на Донеччині.

Відповідну інформацію оприлюднив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький. Зокрема вже відомо про використання фосфорних бомб Росією у Попасній.

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У Краматорську орки використали фосфорні боєприпаси

Чергове застосування фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу,

– повідомив заступник керівника патрульної поліції Києва.

Олексій Білошицький саркастично зауважив: "Орки прийшли "асвабаждать". І "асвабаждать" вони вміють тільки так".

"Але ви будете палати, як палає цей фосфор", – зауважив поліцейський.

На відео видно, як палає фосфор із боєприпасів.

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Варто згадати, що міжнародні угоди забороняють використовувати цю зброю.

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