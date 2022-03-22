У поліції повідомили про нову атаку ворога фосфорними бомбами – тепер на Краматорськ
Джерело:фейсбук Олексія Білошицького
У поліції повідомили про нову атаку ворога фосфорними бомбами. Тепер окупанти гатили у Краматорську, що на Донеччині.
Відповідну інформацію оприлюднив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький. Зокрема вже відомо про використання фосфорних бомб Росією у Попасній.
Зауважте 90%, що це була фосфорна бомба, – Гайдай про обстріл Попасної
У Краматорську орки використали фосфорні боєприпаси
Чергове застосування фосфорних боєприпасів у Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу,
– повідомив заступник керівника патрульної поліції Києва.
Олексій Білошицький саркастично зауважив: "Орки прийшли "асвабаждать". І "асвабаждать" вони вміють тільки так".
"Але ви будете палати, як палає цей фосфор", – зауважив поліцейський.
На відео видно, як палає фосфор із боєприпасів.
Поліція показала злочини окупантів: дивіться відео (Обережно! Чутно ненормативну лексику)
Варто згадати, що міжнародні угоди забороняють використовувати цю зброю.
Чим небезпечні фосфорні боєприпаси: пояснення Жданова – дивіться відео