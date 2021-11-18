У поліції пояснили, чому і як штрафують авто швидкої допомоги

У мережі з'явилась інформація про те, що поліція штрафує автомобілі швидкої допомоги за перевищення швидкості. Однак насправді це не так. Якщо й система автоматично фіксує порушення – постанову згодом скасовують.

Ситуацію пояснив перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький. За його словами, у патрульної поліції немає жодних списків "виключень", окрім транспорту зі спеціалізованою реєстрацією та дорожними номерними знаками.

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"Система працює автоматично. У випадку скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується щодо всіх транспортних засобів, які було ідентифіковано", – заявив Білошицький.

Водночас зазначив, що автомобілі швидкої допомоги мають право відступати від вимог. Однак важлива умова – вмикати проблисковий маячок.

Якщо таке авто швидкої фіксується камерою автоматичної фіксації, проте рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються,

– пояснив Білошицький.

Чому такі ситуації все ж трапляються

Буває, що маячка непомітно на фото або ж інспектор не визначив це візуально. Якщо такі ситуації трапляються і приходить штраф – керівник юридичної особи, на яку зареєстрована швидка, може оскаржити таку постанову. Її скасують.

Такі заяви надходили вже неодноразово. Як зазначив Білошицький, після розгляду такі постанови завжди скасовуються – так буде і надалі.

Наразі ми маємо 49 скасованих постанов. 29 раз до нас звернулись від установ, а інші ми виявили самостійно,

– сказав Білошицький.

Нацполіція ініціювала зміни до відповідного наказу МВС. Мовиться про запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги.