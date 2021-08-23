У поліції прокоментували скандал з мамою радниці голови Запорізької ОДА

У Запоріжжі виник скандал через те, що нібито мама радниці голови облдержадміністрації Запоріжжя Катерини Іванус побила дитину. Мама постраждалого хлопчика звернулася у поліцію через це.

Мама постраждалого відмовилася від претензій

Після побиття хлопчика, мати написала заяву у поліцію. Про це журналістам 24 каналу розповіли у пресслужбі поліції Запоріжжя.

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Потім вона відмовилася від будь-яких претензій, пояснивши, що сторони дійшли згоди й примирилися,

– заявили у поліції.

Однак інформацію про те, що жінка, яка вдарила хлопчика є мамою Катерини Іванус, правоохоронці не підтвердили.

Деталі скандалу