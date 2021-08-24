У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка: фото нападника оприлюднили в мережі

На Марші захисників п'ятого президента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва. Поліція вже затримала нападника – уродженця Чернігівської області, 1999 року народження.

У телеграмі "Київ Оперативний | Kyiv Operative" оприлюднили фото чоловіка. Поліція відкрила справу за фактом хуліганства.

До теми Порошенка облили зеленкою на Марші захисників у Києві: відео з місця події

У поліції затримала чоловіка, який облив п'ятого президента зеленкою

У поліції повідомили, що під час урочистих заходів 24 серпня у центрі Києва невідомий облив зеленкою п'ятого президента України.

Поліція зупинила порушника та доставили його до Печерського управління поліції.

Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії,

– розповіли у поліції.

Дії зловмисника у поліції кваліфікували як хуліганство. За цим фактом відкрили кримінальну справу.

Наразі зі зловмисником спілкуються слідчі. Якщо провину за даним фактом доведуть, то йому загрожує до 5 років ув'язнення.

У мережі оприлюднили фото та ім'я зловмисника

У телеграм-каналі написали, що його звуть Юрій. Він родом з Козельця Чернігівської області.



Опублікували фото чоловіка, який ймовірно облив Порошенка зеленкою / Фото "Київ Оперативний | Kyiv Operative"

Наразі ні поліція, ні телеграм-канали не розповідають деталей ситуації.

Коротко про інцидент з п'ятим президентом