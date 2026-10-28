"Філія ФСБ": політтехнолог пояснив, чому МЗС Росії плутається щодо переговорів

У російському МЗС раптово заговорили про перенесення мирних перемовин з Абу-Дабі до іншого міста. Політтехнолог Юрій Подорожній пояснив, що дипломатам у Москві взагалі не доводять до відома реальні плани Кремля.

Під час виступу в ефірі 24 Каналу експерт зазначив, що зовнішньополітичне відомство агресора остаточно втратило суб'єктність. За його словами, російських дипломатів повністю усунули від підготовки можливої тристоронньої зустрічі за участю України та США.

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Вони давно вже перестали бути Міністерством закордонних справ, а є філією ФСБ або Старої площі, де товариш майор пише Лаврову, що треба говорити в інтересах Кремля,

– наголосив політтехнолог.

Він додав, що до публічних заяв російських посадовців варто ставитися спокійно, оскільки Сергія Лаврова та його команду не залучають до реального перемовного процесу. Серед імовірних майданчиків для консультацій, окрім Абу-Дабі, наразі звучать Швейцарія, Туреччина, Ватикан та Норвегія, проте столиця ОАЕ залишається базовим варіантом.

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Окрему увагу під час розмови приділили залученню європейських лідерів до майбутніх консультацій. Експерт переконаний, що ця ініціатива походить безпосередньо від Великої Британії та інших столиць Європи, які прагнуть захистити власні інтереси безпеки та посилити позицію Києва.

Якщо Україна залишиться одна проти двох, нам буде дуже важко інформаційно протистояти позиції США і Російської Федерації,

– підсумував гість ефіру.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Європа братиме участь у майбутньому переговорному процесі, а Київ уже розпочав формувати перелік представників. Зеленський закликав європейських партнерів визначити конкретних представників для майбутнього діалогу.