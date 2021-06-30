"Своїх кидають": арештований у Білорусі росіянин просить Путіна забрати в нього громадянство
Джерело:"Радыё Свабода"
Росіянина Дмитра Попова судять у Білорусі за начебто організацію масових заворушень. Через те, що Росія ніяк не сприяла його звільненню, політв'язень хоче, аби Путін забрав у нього громадянство.
Попов протягом року перебуває у СІЗО, де чекає на вирок. У листі до сестри він висловив бажання позбутися російського громадянства.
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Політв'язень просить Путіна позбавити його громадянства
У листі Дмитро Попов заявив, що не хоче мати паспорт країни, яка готова жертвувати своїми громадянами в інтересах іншої країни.
Я більше року чекав, що Росія своїх не кидає, як неодноразово говорив Путін В.В. На перевірку виявилося, що це зовсім не так. На своїх у Росії виборча сліпота,
– написав Попов
Політв'язень додав: у Кремлі заступаються лише за тих, допомога яким може принести політичні очки керівництву Росії. Щодо того, як ним "опікувалася" Росія, то розповідає, що це було лише один раз. До того ж сталося це після катування білоруськими силовиками.
Я відмовляюся розуміти, чому той діалог відбувався після тортур щодо мене в присутності співробітника КДБ,
– зізнався Попов.
Правозахисницький центр "Вясна" визнав Попова політичним в'язнем.
Хто такий Дмитро Попов
- Дмитро Попов є одним з фігурантів кримінальної справи проти блогера Сергія Тихановського.
- Попов був модератором соціальних мереж "Країни для життя" і ютубу, який вів Тихановський.
- Росіянина затримали на початку червня 2020 року.
- Його звинувачують за чотирма кримінальними статтями, зокрема за статтями про масові заворушення і розпалюванні ненависті