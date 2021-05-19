Політв'язень Яцкін виступив з останнім словом у "суді" Криму

Український політв'язень Іван Яцкін виступив з останнім словом у так званому "верховному суді" окупованого Криму. Вирок йому мають оголосити 21 травня.

Адвокат українського політв'язня Микола Полозов повідомив, що 19 травня у так званому "суді" відбулися дебати сторін.

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Яцкін виступив з останнім словом, далі – вирок

Сам Іван Григорович після дебатів виступив з останнім словом підсудного, після чого суд пішов у дорадчу кімнату для винесення вироку,

– розповів Полозов.

Вирок "суд" окупантів має оголосити у п'ятницю, 21 травня.

Затримання Яцкіна окупантами: коротко