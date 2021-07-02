Спалах у колонії: двоє українських політв'язнів можуть хворіти на COVID-19

Двоє українських політв'язнів в Росії Сервет Газієв і Ерфан Османов могли захворіти на COVID-19. Бранці Кремля не могли прийти на засідання суду через високу температуру.

Також ув'язнені можуть мати ГРВІ. На суді зачитали зміст довідки з СІЗО за 24 червня 2021 року. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Що відомо про здоров'я політв'язнів

Через хворобу засідання у справі другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір" перенесли. Адвокат намагався дізнатися про стан здоров'я чоловіків, зокрема зв'язатися з керівництвом слідчого ізолятора, але це йому не вдалось.

За словами Денісової, адвокат не зміг з'ясувати стан здоров'я Газієва та Османова через запроваджені карантинні обмеження у зв'язку зі спалахом COVID-19.

Тому можна зробити припущення, що Сервет та Ерфан – хворі на коронавірус,

– наголосила омбудсменка.

Денісова звинуватила адміністрацію СІЗО в порушенні міжнародних норм і рекомендацій утримання ув'язнених. Вона звернулася до уповноваженої з прав людини Росії Тетяни Москалькової, щоб вона надала ув'язненим медичну допомогу і припинила "нелюдське поводження".

Справа "Хізб ут-Тахрір": коротко