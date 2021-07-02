Спалах у колонії: двоє українських політв'язнів можуть хворіти на COVID-19
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Двоє українських політв'язнів в Росії Сервет Газієв і Ерфан Османов могли захворіти на COVID-19. Бранці Кремля не могли прийти на засідання суду через високу температуру.
Також ув'язнені можуть мати ГРВІ. На суді зачитали зміст довідки з СІЗО за 24 червня 2021 року. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Що відомо про здоров'я політв'язнів
Через хворобу засідання у справі другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір" перенесли. Адвокат намагався дізнатися про стан здоров'я чоловіків, зокрема зв'язатися з керівництвом слідчого ізолятора, але це йому не вдалось.
За словами Денісової, адвокат не зміг з'ясувати стан здоров'я Газієва та Османова через запроваджені карантинні обмеження у зв'язку зі спалахом COVID-19.
Тому можна зробити припущення, що Сервет та Ерфан – хворі на коронавірус,
– наголосила омбудсменка.
Денісова звинуватила адміністрацію СІЗО в порушенні міжнародних норм і рекомендацій утримання ув'язнених. Вона звернулася до уповноваженої з прав людини Росії Тетяни Москалькової, щоб вона надала ув'язненим медичну допомогу і припинила "нелюдське поводження".
Справа "Хізб ут-Тахрір": коротко
- Російські силовики провели 27 березня 2019 року масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму.
- У ФСБ Росії заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в державі-окупанта вважають терористичною.
- Європейський Союз і США засудили обшуки в будинках кримських татар.