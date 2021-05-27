Пришивають жовті нашивки, як при нацизмі, – Латушко про політв'язнів у Білорусі

Олександр Лукашенко продовжує застосовувати силові методи щодо протестувальників, громадських діячів, опозиціонерів. Політичні в'язні у тюрмах спеціально "маркують", аби показати, за що їх посадили.

До того ж людей б'ють та катують у відділках поліції. Про це розповів лідер Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко.

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За його словами, правоохоронці застосовували щодо затриманих сльозогінний газ та хлорку в камерах. Їх спеціально підселяли до хворих на коронавірус, щоб вони заразилися.

Він пригадав випадок, коли вибивали хрест на спині в арештованих. Політичних людей фарбували фарбою. Більш активний – один колір, менш активний – інший.

Зараз пришивають нашивки жовтого кольору на тюремну робу, на одяг тих, хто є політичними в'язнями. Але це нагадує нацизм. Тоді це застосовувалося стосовно євреїв,

– заявив опозиціонер.

Він повідомив, що з серпня 2020 року було затримано і зарештовано 35 тисяч білорусів. Порушено 3 тисячі кримінальних справ за фактом участі білорусів у мирних протестів. Затримують пенсіонерок, які читають в електричці Павло Латушко зазначив, що білоруська поліція затримує навіть пенсіонерок, які в електричці читають книги білоруською мовою зі шкільної програми. Це твори Алеся Адамовича, Василя Бикова. "За те, що ти виходиш у шкарпетках біло-червоно-білого кольору (історичний прапор Білорусі – 24 канал) тебе затримують, дають добу чи величезні штрафи", – зауважив політик. І додав, штрафи за участь в нелегальній акції підвищили до 2 200 доларів. Одночасно всім тим, хто сидить в тюрмах за політичними кримінальними справами, дають жахливі терміни. Найбільш максимальний – 18 років. Зараз 3 обвинуваченим виставляється штраф у розмірі мільйона євро. Мовиться про: Сергія Тихановського;

Миколу Станкевича;

Ігоря Лосика.

Інтерв'ю з Павлом Латушком на 24 каналі: дивіться відео