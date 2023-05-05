Дев'ята річниця полку "Азов": у Києві відбувся захід на підтримку героїв – промовисті фото

Полк "Азов" 5 травня традиційно відзначає 9-ту річницю від дня створення. Цей день є знаковим для кожного азовця з 2014 року.

На честь цієї знакової дати Асоціація родин захисників "Азовсталі" організувала у Києві спортивно-масовий захід для родин та військовослужбовців підрозділу, а також киян та гостей міста.

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У Києві відзначили дев'яту річницю "Азову"

Цьогорічне відзначення дня народження "Азову" відбулося в Урбан-парку Національного комплексу "Експоцентр України" ВДНГ. Програму організували на знак шани:

полеглих з 2014 року бійців полку,

захисників "Азовсталі", які майже рік перебувають у полоні ворога.

Захід також був націлений на підтримку сімей загиблих та полонених бійців, які змогли відчути дружню атмосферу єдиного азовського сімейства. Зокрема, присутні мали можливість взяти участь у:

благодійному забігу "Біжу за "Азов" – 1 кілометр для дорослих та дітей і 5 кілометрів для підготовлених бігунів за донат;

ярмарку з мерчем, присвяченим "Азову" та "Азовсталі", зібрані кошти з якого підуть на потреби бригади "Азов";

нагадуванні про героїзм бійців, які 86 днів тримали оборону Маріуполя і наразі майже рік перебувають у полоні;

багатьох інших дитячих та дорослих активностях.

Колишній командир "Азова" Максим Жорін у день створення полку записав звернення , у якому наголосив на необхідності звільнити полонених азовців. Адже ставлення росіян саме до бійців "Азову" є найгіршим і саме їх сьогодні майже не міняють.

Дивіться фото з відзначення дня народження "Азову" / Фото 24 Канал

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Коротко про полк "Азов"

"Азов" став першим в Україні підрозділом, який перейшов на стандарти НАТО. У структурі полку є танковий та артилерійський підрозділи, підрозділи моторизованих стрільців, військової розвідки, інженерна служба, а також снайперський, медичний і транспортний підрозділи.

Азовці брали участь у військових операціях на території проведення АТО та ООС. Зокрема, у квітні 2014 року підрозділ боронив Маріуполь від проросійських бойовиків та армії країни-терористки, яка їм допомагала. 13 червня місто вдалося звільнити. Згодом на День звільнення Маріуполя проводили парад.

Після повномасштабного російського вторгнення "Азов" знову став на оборону Маріуполя. За даними командування, з 24 лютого по 15 квітня 2022 року бійці ліквідували орієнтовно 2,5 тисячі російських окупантів.

Після низки запеклих битв та героїчного опору величезній російській армії захисники опинилися на заводі "Азовсталь" у повному оточенні. Щоб зберегти їхні життя, президент Володимир Зеленський наказав припинили утримувати Маріуполь. Це сталося 20 травня 2022 року. Бійці потрапили у російський полон. Багатьох з них досі не звільнили.