Зірвали плани росіян і знищили величезні запаси БпЛА: ЗСУ уразили полковий склад БК і не тільки
- ЗСУ знищили полковий склад боєприпасів російських сил на Луганщині, а також логістичний пункт розподілу дронів.
- Було знищено великі запаси ударних БпЛА, боєприпасів і транспортні засоби ворога.
Сили оборони продовжують завдавати втрат ворогу. Так, було уражено важливі об'єкти росіян, зокрема логістичний пункт розподілу дронів та полковий склад БК ворожих сил на Луганщині.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Що відомо про ураження ворожих об'єктів?
Сили оборони ефектно зривають плани російської армії.
В Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти хотіли організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії біля тимчасово окупованої Богданівки Луганської області і роздати для потреб військ Кремля, що діють на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.
Вказується, що вантажівки привезли до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.
В іншому випадку вантаж складався із різноманітних дронів, зокрема "Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші і супутнього устаткування, такого як акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі.
Спершу ще 29 серпня військові з ОСУВ "Дніпро" вдарили по логістичному пункту розподілу дронів.
Як результат – знищення величезних запасів ударних БпЛА російського агресора,
– ідеться в повідомленні.
В Генштабі додали, що черга російських боєприпасів настала 18 вересня, коли підрозділи ЗСУ і СБУ знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині.
"На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога", – вказали військові.
Втрати російських військ: останні новини
В неділю, 21 вересня, на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії.
Також під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також вдарили по багатоцільовому гелікоптеру російської армії Мі-8.
Крім цього, 21 вересня в ГУР повідомляли, що авіапарк росіян у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Тоді було уражено 3 ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також – дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "нєбо-У".
Загалом, минулої доби втрати росіян склали 960 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, три вертольоти, 403 безпілотних літальних апарати та 118 одиниць автомобільної техніки окупантів.