Найкращий льотчик-винищувач у світі: полковник Оксанченко посмертно став Героєм України

Полковник Олександр Оксанченко посмертно став Героєм України. Він героїчно загинув в повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію.

Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі "Оперативний ЗСУ". Героя України льотчику присвоєно указом Президента України.

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Олександр Оксанченко став Героєм України посмертно

Полковник Олександр Оксанченко – українець, який став найкращим льотчиком-винищувачем у світі, отримав звання Героя України посмертно,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що льотчик загинув в повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Ба більше:

він здійснив понад дві тисячі льотних годин, до того ж, він бездоганно виконував найскладніші елементи вищого пілотажу;

безсумнівно, небо було його стихією;

він став відомим після тріумфальних польотів на авіашоу – SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.



Льотчик був відомий після тріумфальних польотів на авіашоу /Фото телеграм "Оперативний ЗСУ"

"Його почерк та стиль виконання фігур вищого пілотажу тепер знає весь світ. Полковника Олександра Оксанченка заслужено вважають одним з кращих серед льотчиків-пілотажників бойових літаків", – мовиться у повідомленні.

Відповідна інформація є відгуках як закордонних, так і вітчизняних колег та експертів. Також про це свідчать численні нагороди.



Оксанченко був найкращим льотчиком-винищувачем у світі / Фото телеграм "Оперативний ЗСУ"

"Слава Україні та її Героям", – мовиться у повідомленні.



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