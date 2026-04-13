Спалимо цю "бензоколонку", – полковник запасу назвав найслабші місця Росії
- Полковник запасу ЗСУ Роман Світан назвав 3 найвразливіші точки Росії. Україна має можливість до них дотягнутися.
- Одне з таких місць – Москва. Росіяни бояться регулярних атак по своїй столиці.
Росія має три особливо вразливі місця, які здатні вплинути на їх можливість вести війну проти України. Сили оборони працюють над тим, аби регулярно туди бити.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що фактично Росія має три ахіллесові п'яти. І Сили оборони України можуть до них дотягнутися.
Які вразливі точки має Росія?
За словами Світана, перша вразлива точка – Москва. В Кремлі бояться регулярних атак по столиці. Адже тоді багатьом стане зрозуміло, що "король фактично голий".
Друга вразлива точка – нафтова галузь Росії. По території країни-агресорки лежать десятки тисяч кілометрів різних нафтопроводів, газопроводів, тисячі перекачувальних станцій, десятки великих нафтопереробних об'єктів тощо.
Прикрити усе це просто неможливо. Як тільки у нас з'являться засоби ураження великої дальності в достатній кількості, так ми одразу зможемо випалити цю "бензоколонку",
– зазначив Світан.
Третя вразлива точка Росії – Крим. Фактично це географічний оперативний котел, де важко організувати будь-яку систему оборони. Особливо якщо армія заходить з боку материка. Саме тому ворог хоче розширити свій "сухопутний коридор" на Півдні України.
Наші Сили оборони грамотно використовують вразливість росіян в Криму. Ми знищуємо їхнє ППО, вони знову затягують ЗРК, локатори до Криму, і ми знову це знищуємо,
– зауважив Світан.
Вибухи в Росії: останні новини
- Сили оборони України разом з СБУ завдали влучних ударів по військовій інфраструктурі Росії та тимчасово окупованих територій. Так, вдалося уразити нафтопровідну станцію Кримська, яка забезпечує паливом важливі військові об'єкти ворога.
- Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україні фактично вдалося нівелювати додаткові доходи Росії від нещодавнього зростання цін на нафту. Все завдяки атакам по ключових російських портах.
- Співзасновник української технологічної компанії Валерій Зарубін пояснив, чому Україна не завдає масованих ударів по Москві. Хоча Сили оборони здатні туди досягнути.