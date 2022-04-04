У Пологах окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної райлікарні
4 квітня 2022 , 19:15Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Внутрішню територію центральної районної лікарні в місті Пологи Запорізької області захопили замінували військові Росії.
Зазначається, що в приміщенні лікарні залишились поранені окупанти. Таку інформацію опублікував у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
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За попередніми даними, на тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, а саме в місті Пологи, найманці Кремля захопили та замінували внутрішню територію Пологівської центральної районної лікарні.
Зазначимо, що персонал лікарні та хворих попередили про заборону повертатись до лікарні.
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