У Пологах окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної райлікарні

Внутрішню територію центральної районної лікарні в місті Пологи Запорізької області захопили замінували військові Росії.

Зазначається, що в приміщенні лікарні залишились поранені окупанти. Таку інформацію опублікував у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

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За попередніми даними, на тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, а саме в місті Пологи, найманці Кремля захопили та замінували внутрішню територію Пологівської центральної районної лікарні.

Зазначимо, що персонал лікарні та хворих попередили про заборону повертатись до лікарні.

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