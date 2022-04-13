У Пологівському районі на Запоріжжі п’ять із половиною годин тривав важкий бій
Джерело:Запорізька ОВА
На Запоріжжі бійці місцевої тероборони вступили в бій з російськими окупантами. Бій виявився доволі важким та тривав п'ять з половиною годин.
Бійці Запорізької бригади територіальної оборони повинні були зайняти один із населених пунктів у Пологівському районі, звільнивши його від російської окупації. Саме бій за нього і тривав п'ять з половиною годин.
Варте уваги Після війни на Донбасі не залишиться чоловіків: підрозділи мобілізованих зазнають шалених втрат
Коли українці вже вийшли на визначені позиції, росіяни підтягнули підкріплення, що у кілька разів перевищувало кількість наших воїнів та техніки.
Щоб зайвий раз не наражати на небезпеку життя військових у нерівному бою, українським підрозділам довелося організовано відходити.
Про знищену техніку чи живу силу зі сторони ворога поки невідомо.
Варто відзначити, що Пологівський район – на шляху з оточених Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя.
Дивіться відео про проблеми з мобілізацію росіян