Росіян стало брати важче в полон через артилерійські бої, – Арахамія

Останнім часом російські військові рідше потрапляють в український полон. Все тому, пояснив Давид Арахамія, що цього не дозволяють робити артилерійські бої, які відбуваються на відстані.

Голова української переговорної групи зазначив, що бачить багато коментарів щодо того, навіщо брати в полон ворогів. Арахамія запевнив, що розуміє такі емоції і нещодавно сам поділяв цю думку.

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Кожен полонений ворог – це обмін на нашого героя

Ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін,

– зазначив Арахамія.

Сучасні бої з застосуванням артилерії відбуваються на великій відстані. Тому полонених брати стало значно важче, через це виникли проблеми з поповненням обмінного фонду.

Попередній обмін полоненими відбувся 21 квітня

Зазначимо, що попередній обмін полоненими відбувся 21 квітня. Україна повернула додому 19 людей, з яких 10 – військові. Важливо, наголосила Ірина Верещук, що серед цих людей були поранені. Отож тепер вони зможуть отримувати нормальне лікування та реабілітацію.

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