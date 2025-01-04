Всього двоє десантників 79-ї бригади взяли у полон аж 14 окупантів. У бригаді розповіли деталі блискавичної операції.

Російські військові не відрізнилися організованістю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі вражаючої операції із захоплення російських окупантів

Штурмова група 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади провела блискавичну операцію, захопивши ворогів зненацька.

Спочатку ударні дрони завдали потужного удару по позиціях окупантів, змусивши їх сховатися у бліндажі. Інтенсивна атака безпілотників тривала довго, окупанти позабивалися у малий бліндаж.

Двоє десантників скористалися моментом, коли ворог залишився заблокованим у бліндажі. Непомітно підійшовши до позиції, вони кинули гранати прямо до входу в укриття.

Результат операції – 14 полонених ворогів, які стануть важливим джерелом розвідувальної інформації та поповнять обмінний фонд.

Нагадаємо, південнокорейська розвідка підтвердила захоплення першого солдата КНДР в полон у Курській області. Генштаб ЗСУ інформацію не коментував.