Бійці 47 ОМБр взяли в полон окупанта, який був свідком вбивств українських полонених
Українські військові продовжують тримати оборону на всіх напрямках фронту. Також вони завдають окупантам суттєвих втрат та поповнюють обмінний фонд.
Бійці 47 окремої механізованої бригади взяли в полон російського виродка з 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту на території Курської області. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.
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Брав участь у марші на Москву
За словами росіянина, він був свідком страти воїнів Сил оборони. Водночас воїни пояснили, що не можуть стверджувати, що він брав у цьому участь.
Полонений Юрій Піткевич має доволі довгий бойовий досвід. У жовтні 2022 він відбував покарання в одній з російських колоній, але погодився підписати контракт з приватною військовою компанією "Вагнер". У складі підрозділів ПВК штурмував Соледар та Бахмут. У червні 2023 року став учасником походу" на Москву, який організував ватажок ПВК "Вагнер".
У червні 2024 року він підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти Росії. У серпні, коли бригаду перекинули на Курщину, брав безпосередню участь у бойових діях як помічник гранатометника.
Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком вбивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу.
️Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього військового злочину,
– мовиться в повідомленні.