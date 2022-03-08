Полонені окупанти працюватимуть на економіку України, – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що полонені окупанти працюватимуть задля відновлення економіки України.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. І додав, що для цього будуть використовувати усі можливості, які дає нам Женевська конвенція.

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Тобто мовиться про використання праці тощо. Тобто всі ці люди працюватимуть згодом на відновлення економіки України,

– повідомили в МВС.

Там також наголосили, що з російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", – сказав Єнін.

І запевнив, що турбота про військовополонених не ляже тягарем на українську економіку.

До слова, напередодні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що всі полонені російські окупанти будуть звозитися й утримуватися в одному місці.

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