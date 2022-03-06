Полонені під Маріуполем окупанти бояться, що російські війська вб'ють їхніх родичів

Все більше росіян потрапляють в полон української армії. Вони переживають, що військові в Росії можуть чинити розправу над їхніми родичами.

Полонений закликав російських військових кидати зброю

Російський полонений Вадим Сергійович прибув в Україні з Ростовської області. Він потрапив у полон під Маріуполем, внаслідок контратаки Нацгвардії.

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Росіянин заявив, що його командири – дурні. Полонений переживає, що російська армія може вбити його родичів.

Вони можуть вбити моїх родичів, які в мене закордоном, в Україні. Дядька, сестру – всіх моїх близьких,

– сказав російський військовий.

Він звернувся до російських військових кинути зброю, тікати або здаватися у полон.

Дивіться відео звернення полоненого (початок 2:00)

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