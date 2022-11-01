Лишають помирати навіть медиків: полонена розповіла, як росіяни кинули її стікати кров’ю

Російська армія залишає навіть своїх медиків стікати кров’ю на полі бою. Так, правоохоронці допитали росіянку, яка добровольцем пішла на війну в Україну.

Жінка на своєму досвіді переконалася, що "ми своїх не кидаємо" – черговий міф російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Допит полоненої росіянки, яка пішла на війну в Україну

Як стало відомо, у першому ж бою штурмову бригаду росіян розбили Збройні Сили України. Так, загарбники залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою, і це при тому, що вона мала рятувати життя іншим.

Обіцяли, що таки заберуть... Я стала просити, щоб хоч якось закинули аптечку, тому що пепешки закінчилися (комплекти під першу медичну допомогу – 24 канал), а кровотеча не зупинялася ні в мене, ні в хлопців. Сподівалися, що евакуація таки буде... Але вже прийшло розуміння, що за нами не прийдуть,

– розповіла полонена росіянка.

Жінку, непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу, подарувавши ще один шанс на життя.

В СБУ зазначили, що так таланить далеко не всім: ЗСУ впевнено і методично "перемелює" тих, хто прийшов воювати на нашу землю.

"Понад 72 тисячі загарбників уже відчули спротив українських захисників. Тож усім росіянам, хто не розрахував свої сили на війні, СБУ рекомендує не ризикувати і нагадує про "гарячу лінію" – зазначили у відомстві.

Допит полоненої росіянки, яку кинули окупанти: дивіться відео

Нагадаємо, що російським чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку. Уродженець Бєлгорода розповів, що наприкінці літа йому прийшла повістка з військкомату. Чоловіку запропонували підписати контракт про службу, а натомість отримати анулювання боргів за комунальні послуги.

До речі, російський окупант з Іжевська, який зголосився на війну добровольцем, був на фронті рівно 12 днів і сам здався в полон з побратимами. За його словами, на полі бою творилось "щось незрозуміле" – повинні були їхати в одну сторону, а потрапили у засідку українських військ у Харківській області.

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